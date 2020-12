ABB: il 5G trasformerà i data center delle Smart City. E’ il momento di pensare a come vengono costruiti e gestiti

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – Il recente lancio da parte di Apple del suo primo iPhone 5G è l’ultimo esempio del prossimo cambiamento radicale nel volume e nella frequenza di scambio di dati da parte di consumatori, aziende e infrastrutture. Questa trasformazione è stata accelerata dai cambiamenti comportamentali provocati dalla pandemia, come lavorare e fare acquisti da casa.

È quindi giunto il momento di pensare in modo ancora più innovativo a come vengono costruiti e gestiti i data center.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it