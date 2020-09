ABB headline partner della prima Giornata Mondiale della Mobilità Elettrica

(FERPRESS) – Roma, 9 SET – La campagna online di promessa – lanciata da ABB e Green.TV nell’ambito del primo World EV Day, la Giornata Mondiale della Mobilità Elettrica che si celebra oggi – sensibilizza attuali e futuri conducenti a riconoscere il ruolo cruciale che i veicoli elettrici (EV) possono giocare nella transizione verso una mobilità sostenibile avanzata attraverso l’impegno ad utilizzare – come prossimo veicolo – un automezzo elettrico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it