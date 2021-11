ABB annuncia alla COP26 le iniziative sul clima legate alla Formula E

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV – Nell’ambito della 26esima Climate Change Conference organizzata dalle Nazioni Unite (COP26), che si tiene a Glasgow nel Regno Unito, ABB ha annunciato le sue iniziative sul clima legate alla Formula E che sottolineano il suo impegno di leader tecnologico globale nelle questioni relative al cambiamento climatico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it