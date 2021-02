A35 Brebemi esempio virtuoso di sviluppo tecnologico verso la transizione energetica, in linea con il Recovery Fund

(FERPRESS) – Brescia, 19 FEB – La A35 Brebemi citata ieri alla Camera dei Deputati, nel corso del dibattito sulla fiducia al nuovo Governo Draghi. L’Onorevole Alessandro Sorte del gruppo “Cambiamo!”, ex Assessore alle Infrastrutture di Regione Lombardia della giunta Maroni, nel ribadire la fiducia al nuovo Governo e la necessità di un programma forte di rilancio economico attraverso il Recovery Fund, ha portato come esempio virtuoso di infrastruttura tecnologicamente avanzata che guarda alla transizione energetica, l’autostrada A35 direttissima Brescia-Milano e il progetto pilota che vede la stessa in prima linea nel processo verso la de-carbonizzazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/2/2021 h 10:23 - Riproduzione riservata