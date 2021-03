A35 Brebemi-Aleatica: con inaugurazione stazione di ricarica Supercharger Tesla si conferma l’autostrada più green d’Italia

(FERPRESS) – Bergamo, 8 MAR – Attivo dal 4 marzo, nelle stazioni di servizio Adda Nord e Adda Sud della A35 Brebemi-Aleatica, il Tesla Supercharger, che permette alle iconiche auto del brand californiano di ricaricarsi in circa 30 minuti grazie alle caratteristiche uniche di questa stazione di ricarica rapida. Con una potenza di picco di 250 kW, infatti, un Supercharger V3 permette a una Model 3 Long Range che opera alla massima efficienza di ricaricare fino a circa 275 km in 15 minuti.

