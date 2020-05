A2A: Consiglio nomina Renato Mazzoncini quale Amministratore Delegato e Direttore Generale

(FERPRESS) – Milano, 15 MAG – Ieri si è riunito per la prima volta sotto la Presidenza di Marco Emilio Angelo Patuano il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. nominato dall’Assemblea dei Soci del 13 maggio 2020.

Il Consiglio ha nominato Renato Mazzoncini quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

