A22: Provincia di Trento proroga e amplia la gratuità per gli utenti dell’autostrada tra Trento e Rovereto

(FERPRESS) – Trento, 9 NOV – La manovra finanziaria della Provincia autonoma proroga la gratuità del transito sull’A22 nelle ore di punta (dalle 6 alle 9 al mattino e dalle 17 alle 20 alla sera, dal lunedì al venerdì) per gli utenti dell’autostrada tra Trento e Rovereto e in entrambe le direzioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it