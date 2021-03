A Webuild contratto per raddoppio linea AC Messina-Catania. Valore 1,003 mld

(FERPRESS) – Milano, 19 MAR – Il Gruppo Webuild si aggiudica il contratto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria ad alta capacità Messina – Catania, tratta Giampilieri – Fiumefreddo, 2° Lotto Funzionale Taormina – Giampilieri, del valore di 1,003 miliardi di euro. Un nuovo progetto in Sicilia per il Gruppo Webuild, che contribuisce così allo sviluppo infrastrutturale e della mobilità sostenibile dell’isola e alla creazione di nuovo lavoro anche per la filiera locale.

Pubblicato da COM il: 19/3/2021 h 11:54 - Riproduzione riservata