A Webuild contratto da €1,26 mld per le tratte B2 e C dell’autostrada Pedemontana Lombarda

(FERPRESS) – Milano, 3 SET – Webuild ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva del contratto da 1,26 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la costruzione di due tratte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, la Tratta B2 (12,7 chilometri, da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e la Tratta C (20 chilometri, da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51). Webuild, in quota al 70%, è a capo del consorzio con Pizzarotti. Le nuove tratte saranno vere e proprie “smart road” e saranno innovative anche in previsione della futura manutenzione.

Pubblicato da COM il: 3/9/2021 h 09:56