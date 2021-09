A Trieste “Italy smart Expo”: la prima conferenza su innovazione e digitalizzazione nella filiera logistica e portuale

(FERPRESS) – Trieste, 20 SET – Si terrà giovedì 23 settembre alle 11 presso il Centro Congressi Molo IV di Trieste, la prima conferenza dedicata al rilancio dell’export italiano attraverso la digitalizzazione delle filiere globali. Organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e ACCUDIRE Srl, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Benetton Group, Credimpex e gli Osservatori Digital del Politecnico di Milano, l’evento sarà ibrido, con pubblico in presenza e da remoto, grazie alla diretta streaming.

