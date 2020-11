A Treviso debutta l’ibrido leggero per il TPL. In linea i primi bus MOM Mercedes Hybrid per il servizio urbano

(FERPRESS) – Treviso, 13 NOV – MOM annuncia l’ingresso oggi in servizio, nelle linee urbane di Treviso, dei primi mezzi ad alimentazione ibrida. Si tratta dei primi due Mercedes Citaro Hybrid 6D appartenenti alla categoria degli ibridi leggeri. Un investimento da quasi 400mila Euro che segna un ulteriore passo avanti nel rinnovo della flotta del trasporto pubblico trevigiano, sempre più attenta ai consumi, alla sostenibilità ambientale oltre che al confort di viaggio per i passeggeri.

