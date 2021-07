A Siemens Mobility contratto da 3,4 mld di dollari per 73 treni all’americana Amtrak

(FERPRESS) – Roma, 7 LUG – Siemens Mobility ha vinto una gara da 3,4 miliardi di dollari negli Stati Uniti per progettare, produrre e supportare tecnicamente 73 treni multi-power per Amtrak, la National Railroad Passenger Corporation che ha trasformato i trasporti modernizzando i viaggi ferroviari negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni . C’è anche la possibilità per un massimo di 140 treni aggiuntivi e ulteriori accordi di manutenzione. L’ordine è l’ultimo sforzo della Ferrovia per acquisire i treni più sostenibili ed efficienti sul mercato, che includono veicoli a doppia alimentazione e ibridi.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 7/7/2021 h 16:41 - Riproduzione riservata