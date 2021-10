A Roma il 4° Convegno Sistema Gomma 2021. Iniziativa promossa e coordinata dal MIMS

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – Il 13 e 14 ottobre 2021 si terrà a Roma presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di via Caraci, il 4^ Convegno ‘Sistema Gomma nel Trasporto Passeggeri’. In apertura il saluto del Ministro Enrico Giovannini che parteciperà collegandosi in videoconferenza alle ore 9,15.

L’evento, rivolto ai rappresentanti delle istituzioni, enti locali, Province e Regioni, imprese di trasporto, università, costruttori e ai professionisti del settore, aperto anche alla stampa, fornisce una rappresentazione dell’attuale livello di sviluppo del trasporto passeggeri su gomma e delle prospettive che caratterizzeranno il settore da qui ai prossimi anni attraverso l’analisi delle tendenze europee e degli esiti dei progetti del Pnrr e di quelli comunitari, in continuità con le previsioni del Piano Strategico Nazionale della mobilità sostenibile in materia di rinnovo delle flotte autobus con veicoli non inquinanti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 12/10/2021 h 12:13 - Riproduzione riservata