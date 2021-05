A Piacenza parte da oggi il servizio di monopattini elettrici in sharing di BIT Mobility

(FERPRESS) – Piacenza, 13 MAG – È stato inaugurato oggi a Piacenza, con la presentazione in conferenza stampa, il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing gestito da BIT Mobility. L’azienda veronese ha infatti messo a disposizione 300 monopattini elettrici, distribuiti in oltre 40 hub su un’area di circolazione di 27 kmq. Saranno presenti oltre 20 BIT Point, con segnaletica orizzontale e verticale, decisi in collaborazione con l’Ufficio Mobilità del Comune, e un’area di servizio pedonale di circa 1 kmq in cui la velocità è ridotta ai 6 km/h; in quest’area centrale è inoltre obbligatorio il parcheggio nei BIT Point.

Pubblicato da COM il: 13/5/2021 h 11:37 - Riproduzione riservata