A.P. Moller – Maersk accelera la decarbonizzazione della flotta con 8 grandi navi oceaniche per operare con metanolo carbon neutral

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO – Nel primo trimestre del 2024, A.P. Moller – Maersk introdurrà la prima di una serie rivoluzionaria di 8 grandi navi portacontainer oceaniche in grado di funzionare con metanolo a emissioni zero. Le navi saranno costruite da Hyundai Heavy Industries (HHI) e avranno una capacità nominale di ca. 16.000 container (Twenty Foot Equivalent – TEU). L’accordo con HHI include un’opzione per 4 navi aggiuntive nel 2025. La serie sostituirà le navi più vecchie, generando un risparmio annuo di emissioni di CO2 di circa 1 milione di tonnellate. Come novità del settore, le navi offriranno ai clienti Maersk un trasporto veramente carbon neutral su larga scala in alto mare.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 24/8/2021 h 13:18 - Riproduzione riservata