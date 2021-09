A Napoli Centrale defibrillatori salva-vita di ultima generazione grazie ad accordo Croce Rossa e RFI

(FERPRESS) – Napoli, 20 SET – Napoli Centrale avrà a disposizione dei viaggiatori, dei dipendenti della Galleria commerciale e della stazione, defibrillatori di ultima generazione da utilizzare in caso di arresto cardiaco. Nel complesso ferroviario che ogni anno ospita 49 milioni di visitatori e 200mila giornalieri, nonché principale stazione della Campania e del Sud Italia, sarà così possibile intervenire in maniera tempestiva in assenza di soccorso medico immediato, grazie a un accordo tra il Comitato di Napoli della Croce Rossa e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), con il supporto di Auxede, per un progetto immaginato e realizzato per assicurare veri e propri presidi sanitari e sensibilizzare verso l’utilizzo dei defibrillatori in tutti i luoghi pubblici.

