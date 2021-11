A Interporto Padova Spa “Premio Nazionale Industria Felix” come imprese partecipate a maggioranza pubblica

(FERPRESS) – Padova, 25 NOV – C’è un’Italia che riparte e compete, con imprese performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente secondo Cerved e anche sostenibili. Sono 160 le società di capitali con sede legale in Italia, tra le migliaia analizzate, che si sono distinte tramite i risultati di bilancio e che sono state premiate questa mattina a Roma all’Università Luiss Guido Carli nell’Aula Magna Mario Arcelli. Tra queste anche Interporto Padova Spa. Queste imprese sono state scelte tra i settori strategici, e insignite dell’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, è un riconoscimento assegnato sulla base di criteri oggettivi e che tiene conto di un incontrovertibile algoritmo di competitività, del Cerved Group Score Impact (l’indicatore di affidabilità finanziaria di una delle più importanti agenzie di rating in Europa) e in alcuni casi del bilancio/report di sostenibilità o della Dichiarazione non finanziaria per le aziende che ne sono in possesso.

Pubblicato da COM il: 25/11/2021 h 16:15