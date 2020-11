A Fiumicino orari dei bus in tempo reale con la partnership tra Trotta e l’app Moovit

(FERPRESS) – Fiumicino, 18 NOV – Moovit, app per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 915 milioni di persone, e Trotta, società di trasporto pubblico che opera in diverse aree del Paese, annunciano una partnership strategica per fornire in tempo reale ai cittadini di Fiumicino gli orari di arrivo dei bus alla fermata.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 18/11/2020 h 15:02 - Riproduzione riservata