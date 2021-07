A Firenze l’attestato di Fiab di comune amico delle bici. Giorgetti, importante riconoscimento

(FERPRESS) – Firenze, 16 LUG – Firenze si conferma comune amico della bicicletta. Per il secondo anno consecutivo la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha assegnato a Palazzo Vecchio il riconoscimento che valuta il grado di ciclabilità dei comuni e incentiva le amministrazioni ad adottare politiche bike friendly.

