A Cargolux e Qatar Airways il premio “Quality Overall Performance” di ANAMA

(FERPRESS) – Roma, 26 NOV – Ieri, 25 novembre, si è svolto in versione digital l’evento dei Quality Award Italy 2019, il tradizionale appuntamento associativo di ANAMA – Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, sezione aerea di Fedespedi – volto a premiare compagnie aeree, GSA e handlers per il servizio reso nel corso dell’anno precedente. Quest’anno le premiazioni sono avvenute di fronte ad una platea virtuale che ha raggiunto quota 400 collegati: una conferma del successo di un evento diventato ormai l’incontro annuale per spedizionieri aerei e operatori partner.

