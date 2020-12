A Bombardier un contratto di servizi di 30 anni per il progetto Finch West Light Rail Transit di Toronto

(FERPRESS) – Bombardier Transportation ha annunciato di aver firmato un contratto con Mosaic Transit Partners Maintenance GP (MTM) per fornire 30 anni di servizi di manutenzione per il progetto Finch West Light Rail Transit (LRT) a Toronto. In base all’accordo, Bombardier manterrà una flotta di veicoli ferroviari leggeri, nonché binari lungo i binari e risorse del sistema di catenarie aeree per la nuova linea LRT che dovrebbe essere completata nel 2023.

