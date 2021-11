9,2 mld dalla BEI per sviluppo urbano e edilizia abitativa, energia pulita, trasporti e imprese sostenibili

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – Il consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) ha approvato oggi 9,2 miliardi di euro di nuovi finanziamenti per 34 progetti volti ad accelerare lo sviluppo urbano, attuare azioni per il clima, migliorare la salute e l’istruzione e sbloccare gli investimenti delle imprese in Europa e nel mondo.

“La conferenza COP26 di Glasgow ha dimostrato quanto sia importante aumentare gli investimenti per ridurre le emissioni e adattarsi a un clima che cambia. Il Gruppo BEI continuerà a svolgere un ruolo di primo piano in questo sforzo globale. Il nuovo sostegno della BEI agli investimenti locali trasformativi concordato oggi contribuirà a evitare il caos climatico ea garantire aria più pulita, acqua più sicura e comunità più sane. E il più forte impegno della Banca dell’UE per la trasparenza stabilirà un nuovo punto di riferimento per la divulgazione di informazioni sulle emissioni”, ha affermato Werner Hoyer, presidente della BEI.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 18/11/2021 h 09:44 - Riproduzione riservata