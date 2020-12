8° Workshop per la disseminazione delle Linee guida di gestione del rischio per trasporto merci pericolose il 16-17 dicembre

(FERPRESS) – Roma, 11 DIC – L’8° Workshop per la disseminazione delle Linee guida (Framework) di gestione del rischio per il trasporto di merci pericolose è uno sforzo congiunto degli esperti di vari Stati, della Commissione Europea (DG MOVE) e dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) per armonizzare il processo decisionale basato sul rischio nel trasporto interno di merci pericolose al fine di massimizzare la sicurezza delle operazioni di trasporto.

Quest’anno il workshop, promosso dal MIT e dall’ERA si terrà in modalità webinar sulla piattaforma del Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI), e vede la partecipazione diretta della Commissione Europea, dell’ERA, di ANSF ed ANSFISA e di RFI. Il workshop è aperto a tutti i potenziali attori coinvolti nel trasporto terrestre di merci pericolose (come operatori di trasporto merci, gestori di infrastrutture, associazioni, autorità locali/nazionali, consulenti/gestori del rischio). All’evento parteciperanno ANITA, ASSOFERR, FERCARGO, FEDERCHIMICA, FER e UNIPISA etc.

Obiettivo del workshop è quello di favorire l’adozione di un approccio tecnico armonizzato per la gestione del rischio nel trasporto di merci pericolose applicabile alle strade, alle ferrovie e alle vie navigabili interne. Il Framework quale strumento condiviso da tutti i potenziali utilizzatori delle tecniche di gestione del rischio origina nella Riunione Comune RID/ADR/ADN dell’ONU sul trasporto di merci pericolose (UNECE Joint meeting RID/ADR/ADN) e mira a stabilire condizioni di parità per i modi di trasporto interno ed è stato sviluppato in collaborazione con esperti di strade, ferrovie e vie navigabili interne

Informazioni di dettaglio sono disponibili ai seguenti link:

https://www.ferrovie.academy/dmach_post/aziende/embed/#?secret=zBSxjSUnIO

https://ec.europa.eu/transport/themes/dangerous_goods_en

https://www.era.europa.eu/activities/transport-dangerous-goods/inland-tdg_en

