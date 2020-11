5G e mobilità, alla Smart Week di Genova si passa dalla teoria alla pratica

(FERPRESS) – Genova, 16 NOV – Toccherà imparare nuove parole e abituarsi a nuove interazioni con le auto, gli autobus, e magari anche le bici. Edge computing e slicing saranno parole famigliari come streaming e contactless, mentre saliremo sul pulmino autonomo che si fermerà dove il nostro telefono gli dirà che lo aspettiamo, la nostra auto ci avvertirà di una persona in monopattino nascosto tra le ombre di un viale (una sua “cugina” nella corsia opposta avrà fatto la spia), magari mentre senza dircelo avvertirà la centrale del Comune che si è formata una buca sull’asfalto o che si scivola per il ghiaccio.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 16/11/2020 h 11:47 - Riproduzione riservata