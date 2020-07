46a Assemblea ANAV: Giuseppe Vinella confermato alla guida dell’Associazione per il biennio 2020/2022

(FERPRESS) – Roma, 16 LUG – Nel corso della 46a Assemblea dell’ANAV che si è svolta questa mattina in video conferenza, Giuseppe Vinella è stato confermato alla presidenza dell’Associazione aderente a Confindustria.

Per il biennio 2020/2022, come stabilito durante la designazione, Vinella sarà quindi alla guida delle imprese private del settore del trasporto di passeggeri con autobus.

