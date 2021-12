Piemonte: due petizioni popolari per recuperare linee ferrovie sospese

(FERPRESS) – Torino, 9 DIC – Il possibile ripristino di due linee ferroviarie dismesse ha caratterizzato la seduta della Commissione Trasporti (presieduta da Mauro Fava) di martdì scorso.

Sono stati ascoltati i rappresentanti di gruppi di cittadini che hanno presentato due petizioni popolari per la riapertura della linea ferroviaria Chivasso – Brozolo (sulla linea per Asti) e per la Cuneo – Limone Piemonte – Breil-surRoya.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 9/12/2021 h 11:17 - Riproduzione riservata