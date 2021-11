Battesimo ai Caraibi per MSC Seashore, la nave più grande e avanzata mai costruita in Italia

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Italia, Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Paesi del Golfo, ha celebrato il Battesimo della sua nuova ammiraglia, MSC Seashore, presso la Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata alle Bahamas trasformata da ex-sito industriale per l’estrazione della sabbia a paradiso tropicale incontaminato riservato agli ospiti della Compagnia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it