Be Free EVO è l’inedita formula per noleggi a lungo termine con la flessibilità di uno a breve termine

(FERPRESS) – Milano, 19 NOV – La mobilità raggiunge un nuovo stadio evolutivo: dopo il noleggio a lungo termine e l’abbonamento all’auto nasce oggi il primo abbonamento a lungo temine. Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, lancia Be Free EVO, l’inedita formula per noleggi a lungo termine, fino a 24 mesi, gestita con la flessibilità di un noleggio a breve termine. Ispirata al trend della subscription economy, la nuova soluzione di Leasys è completamente digitale, senza anticipo e facilmente accessibile: per sottoscriverla occorre solo una carta di credito, con cui effettuare il pagamento del canone mensile fisso.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/11/2021 h 13:38 - Riproduzione riservata