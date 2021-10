Trenitalia: in vendita i primi treni per viaggi dal 12 dicembre. Saranno oltre 7mila al giorno

(FERPRESS) – Roma, 25 OTT – Sono acquistabili i primi collegamenti di Trenitalia per l’orario invernale 2021/2022. Sui sistemi di vendita è possibile scegliere una prima parte di Frecce e Intercity per viaggi a partire da domenica 12 dicembre.

