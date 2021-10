CargoBeamer inaugura il terminal a Calais in presenza di rappresentanti dell’ Ue e della Francia

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – CargoBeamer ha inaugurato ufficialmente il suo terminal autostradale ferroviario a Calais mercoledì 29 settembre, permettendo il trasporto di semirimorchi in modo ecologico su rotaia. Hans-Jürgen Weidemann, Presidente e CEO di CargoBeamer, ha inaugurato ufficialmente il terminal autostradale ferroviario CargoBeamer a Calais ed è stato raggiunto da Véronique Deprez- Boudier, Vice Prefetto di Calais – Frank Dhersin, Vice Presidente della Regione Hauts-de-France – Natacha Bouchart, Presidente di Grand Calais Terres & Mers – Andreas Boschen, Capo del Dipartimento CINEA – Tanguy Desrousseaux, Capo della Divisione Settore Pubblico e Infrastrutture della Banca Europea degli Investimenti e circa 200 ospiti. Dopo i discorsi di ogni rappresentante, è stato eseguito uno showcase di carico e scarico della tecnologia innovativa dei terminali.

