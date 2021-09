E.ON e Volkswagen lanciano il caricabatterie rapido con batteria di accumulo

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – Il membro del consiglio di amministrazione di E.ON per le soluzioni per i clienti, Patrick Lammers, e il membro del consiglio di amministrazione del gruppo Volkswagen per la tecnologia, Thomas Schmall, hanno messo in funzione il primo E.ON Drive Booster a Essen. L’innovativo prodotto rende la ricarica rapida più semplice e conveniente per operatori e clienti. Come caricabatterie rapido flessibile, non richiede lavori di ingegneria civile o adeguamenti alla connessione alla rete e può caricare due veicoli elettrici contemporaneamente con 150 kW. Ciò significa che l’espansione di una fitta rete pubblica di stazioni di ricarica rapida, essenziale per il futuro successo della mobilità elettrica, può diventare realtà molto prima di quanto si pensasse in precedenza.

Pubblicato da AB il: 24/9/2021 h 11:53 - Riproduzione riservata