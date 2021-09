LIDL si dota del primo veicolo industriale elettrico a batterie grazie a sinergia con Scania e LC3

(FERPRESS) – Milano, 9 SET – Lidl Italia, Catena di supermercati leader nel Paese, in collaborazione con LC3 Trasporti e Scania, investe nello sviluppo tecnologico sostenibile dotandosi del primo veicolo industriale elettrico a batterie. Si tratta di una novità assoluta che dimostra determinazione, lungimiranza e sensibilità nei confronti del Pianeta da parte di tutti i partner coinvolti. Grazie a questa scelta l’Insegna della GDO si pone tra i pionieri della transizione verso un sistema di trasporto che coniuga efficienza ad attenzione per l’ambiente.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it