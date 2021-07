MarinoBus: da 1 agosto nuovi collegamenti da e per la Calabria e accordi di partnership locali

(FERPRESS) – Bari, 27 LUG – MarinoBus, il marchio italiano del trasporto passeggeri su gomma, annuncia ulteriori e importanti novità per i collegamenti da e per la Calabria: dal primo di agosto saranno, infatti, sia raddoppiati i collegamenti con Roma, peraltro con tariffe promozionali a partire da 15 euro, sia attivati quelli con Napoli, anch’essi in promozione da 10 euro in su.

Pubblicato da COM il: 27/7/2021 h 09:55 - Riproduzione riservata