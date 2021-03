36 milioni di carte di trasporto vendute a Mosca in 8 anni. Il successo della carta Troika

(FERPRESS) – Roma, 12 MAR – Nel suo blog, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha condiviso il successo del progetto della carta Troika e alcuni altri servizi popolari della metropolitana di Mosca.

36 milioni di carte di trasporto sono state vendute dal 2013, quando è stata introdotta la Troika per le smart card, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin che ha pubblicato un post intitolato Comodo e pratico. Nuovi servizi di metropolitana nel suo blog personale.

15-20 minuti di fila al mattino in biglietteria erano una volta la norma per la metropolitana di Mosca. Ora i distributori automatici di biglietti e la carta Troika sono diventati degli assassini di code. Da 8 anni sono state vendute 36 milioni di carte, con il loro aiuto vengono effettuati oltre il 90% dei viaggi in metropolitana, scrive Sergei Sobyanin.

Inoltre, nel suo blog, il sindaco di Mosca ha parlato in dettaglio di altri servizi popolari della metropolitana di Mosca, come il servizio di mobilità dei passeggeri, la vendita di carte SIM, il progetto Libri nella metropolitana e schermi informativi. Secondo il sindaco, circa 4mila auto della metropolitana di Mosca sono ora dotate di schermi informativi: si tratta di oltre 17,7mila schermi multimediali. Entro il 2023, questo numero crescerà fino a 6mila, l’87% del numero totale di auto della metropolitana gestite.

Sergei Sobyanin ha anche notato che la musica è presente nella metropolitana di Mosca almeno dal 1992 ed è stata legalizzata nel 1016. Prima della pandemia, negli incroci e nelle lobby delle stazioni si sono svolti circa 90mila concerti.

Pubblicato da AB il: 12/3/2021 h 11:47 - Riproduzione riservata