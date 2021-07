Russia: la smartcard Troika arriva pure a Kaluga. Avviato il test su 30 filobus della città

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Il 29 giugno, la smartcard Troika è stata lanciata in modalità test su 30 filobus sulle tratte più popolari della città di Kaluga (332 mila residenti). Secondo il Dipartimento dei Trasporti di Mosca, è stata rilasciata una speciale smartcard Troika dedicata al 650esimo anniversario di Kaluga e delle sue attrazioni. La prima edizione della smartcard è stata affidata ad un focus group che metterà alla prova Troika nel trasporto della città di Kaluga.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it