Siemens Mobility e Paribus firmano un accordo quadro per 30 locomotive Vectron Dual Mode

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Siemens Mobility e Paribus Rail Investment Management GmbH (Paribus), parte del Gruppo Paribus, hanno firmato un contratto quadro di acquisto e un contratto di servizio completo per un massimo di 30 locomotive Vectron Dual Mode. L’investimento è stato organizzato e strutturato da Paribus per RIVE Private Investment (RIVE), una società di investimento di private equity con sede a Parigi. Contestualmente alla firma dell’accordo, è stata effettuata la richiesta di sette locomotive per le quali Northrail GmbH, anch’essa del Gruppo Paribus, ha già stipulato contratti di noleggio con società ferroviarie tedesche. Le sette locomotive, previste per il trasporto merci in Germania, saranno consegnate a partire da settembre 2021. Siemens Mobility fornirà un servizio completo per le locomotive per un periodo fino a 20 anni.

30/6/2021