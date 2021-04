La metropolitana di Mosca ha inaugurato due nuove stazioni sulla Big Circle Line

(FERPRESS) – Roma, 2 APR – Il 1° aprile la metropolitana di Mosca ha inaugurato due nuove stazioni della linea Big Circle: Narodnoe Opolchenie e Mnyovniki, lo riferisce il Dipartimento dei trasporti della città. Il lancio di nuove stazioni ridurrà il tempo di punta da 2,45 min a 2,30 min nella sezione tra le stazioni Savyolovskaya e Khoroshyovskaya.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it