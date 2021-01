Germania: DB continua nel percorso di miglioramento della puntualità dei suoi treni

(FERPRESS) – Roma, 21 GEN – I treni a lunga percorrenza della Deutsche Bahn (DB) sono più puntuali di quanto non lo siano stati in 15 anni. Nel 2020, l’81,8% di tutti i treni ICE e IC / EC erano puntuali. Si tratta di un aumento di 5,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente (2019: 75,9%). La chiara tendenza al rialzo che era già evidente alla fine del 2019 si è stabilizzata nel corso del 2020. Anche nel trasporto regionale DB ha ulteriormente incrementato la puntualità dei propri treni rispetto al 2019. Con il 95,6 percento, DB Regio ha raggiunto la migliore puntualità nella storia di DB AG nel 2020.

