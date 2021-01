Bosnia-Erzegovina: dalla BEI 340 mln per i lavori nella parte settentrionale del corridoio Vc

(FERPRESS) – Roma, 4 GEN – La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha sbloccato 340 milioni di euro per la costruzione del tratto di strada di 36 chilometri tra Poprikuše e Medakovo sul corridoio Vc, infrastruttura di connettività chiave nel paese che è anche sostenuta da sovvenzioni dell’Unione europea e dalla Banca europea per Ricostruzione e sviluppo (BERS). Questo investimento crea nuove opportunità di lavoro e affari in Bosnia-Erzegovina e contribuisce all’integrazione regionale.

Pubblicato da AB il: 4/1/2021 h 12:57 - Riproduzione riservata