INIT fornisce un sistema di ticketing contactless multi-cliente per Nottingham

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – Un passo verso la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti in tempi difficili e un mezzo per un imbarco più rapido: INIT ha ideato un sistema di biglietteria senza contatto per i tre fornitori di trasporto pubblico di Nottingham Nottingham City Transport (NCT), CT4N e Nottingham Trams Ltd. (NET Trams). “Nottingham Contactless” è il primo sistema di biglietteria multi-operatore nel Regno Unito al di fuori di Londra.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 5/11/2020 h 11:23 - Riproduzione riservata