Aeroporto di Berlino Brandeburgo: ieri avviate le operazioni al terminal 1. Primo volo di easyJet

(FERPRESS) – Roma, 2 NOV – Domenica 1 novembre 2020 sono iniziate le normali operazioni presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Berlino Brandeburgo Willy Brandt (BER) con le prime partenze commerciali. Il nuovo terminal è stato inaugurato il 31 ottobre con l’arrivo dei primi due aeromobili operati da easyJet e Lufthansa.

