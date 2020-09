Venezia: aperto il sottopasso ciclopedonale che collega la Gazzera a via Olimpi

(FERPRESS) – Venezia, 16 SET – Un nuovo raccordo viario che dalla Gazzera porta in via Olimpia e prosegue per il centro di Mestre evitando gran parte del traffico automobilistico. E’ aperta da ieri, martedì 15 settembre, la pista ciclopedonale che, partendo dal sottopasso realizzato in corrispondenza della futura stazione Sfmr (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) di via Olimpia, mette in comunicazione il centro di Mestre alla Gazzera evitando via Miranese e, che proseguendo verso via Brendole, attraverso una nuova rotatoria, collega verso la via Castellana e Zelarino. Un progetto di mobilità integrata che vede il coinvolgimento di Regione Veneto e Rete ferroviaria italiana, società di Ferrovie dello Stato.

