Alstom: consorzio si aggiudica estensione della linea 7 della metro di Taipei per un valore di 424 mln

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – Il consorzio guidato da Alstom con la società taiwanese di ingegneria e servizi CTCI ha raggiunto la chiusura contrattuale il 23 giugno 2020 per l’estensione della seconda fase della linea 7 della metropolitana di Taipei. Il contratto [1] è valutato a quasi 424 milioni di euro, con una quota Alstom di circa 248 milioni di euro.

