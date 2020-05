Blue Air, easyJet, Norwegian, Ryanair, Volotea e Vueling annunciano la nuova Associazione Italiana delle Compagnie Aeree Low Fares

(FERPRESS/Teleborsa), Roma, 13 MAG – Blue Air, easyJet, Norwegian, Ryanair, Volotea e Vueling, che rappresentano piú del 50% del traffico aereo italiano di corto raggio, hanno annunciato ieri di avere formato la nuova Associazione Italiana delle Compagnie Aeree Low Fares, per rappresentare gli interessi delle compagnie aeree low cost nell’ambito delle relazioni con le autorità governative italiane e gli altri interlocutori istituzionali.

