Renfe: dal 20 aprile adotta biglietti personalizzati. Obbligatorio inserire numero di cellulare e dettagli di contatto del viaggiatore

(FERPRESS) – Roma, 22 APR – Renfe ha istituito, a partire da lunedì 20 aprile, il biglietto personalizzato in tutti i suoi canali di vendita e per tutti i servizi commerciali (Ave, Alvia, Euromed …) e treni con posti riservati. È una misura preventiva per essere in grado di contattare i viaggiatori in caso di necessità a causa dell’allerta sanitaria o dell’incidenza nella circolazione.

Le vendite tramite renfe.com, l’app RenfeTicket, le biglietterie delle stazioni e le vendite telefoniche saranno le prime ad adottare biglietti personalizzati, e successivamente verranno implementate anche in agenzie di viaggio e agenzie online.

Durante il processo di acquisto del biglietto, sarà obbligatorio inserire il numero di cellulare e i dettagli di contatto del viaggiatore. Pertanto, Renfe sarà in grado di contattare tutti coloro che utilizzano il treno come mezzo di trasporto il più rapidamente possibile in caso di emergenza per motivi di sicurezza, incidenti o cambiamenti di servizio o per motivi di salute.

Grazie al biglietto personalizzato, saranno disponibili le informazioni di base della persona che effettua il viaggio. Sarà obbligatorio inserire il numero di cellulare e le informazioni di contatto. Il numero della carta fedeltà sarà facoltativo, nel caso in cui tu sia un cliente che fa parte del programma + Renfe. Il trattamento dei dati personali rispetterà tutti gli obblighi imposti dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati.

L’attuale situazione di fronte alla crisi sanitaria suggerisce l’implementazione del biglietto personalizzato, che avrà un impatto sul beneficio dei viaggiatori, delle loro famiglie, del personale a bordo dei treni e, in definitiva, della società. Potendo contattare immediatamente i viaggiatori, possono essere informati, ad esempio, se sono stati in contatto con persone infette da Covid-19 e i protocolli sanitari possono essere messi in funzione il più presto possibile.

