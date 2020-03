Coronavirus: AEP, smart working dipendenti e totale assistenza per i clienti

(FERPRESS) – Firenze, 12 MAR – “A seguito dei recenti sviluppi relativi all’emergenza epidemiologica di COViD-19, desideriamo informarvi del piano di misure preventive che AEP Ticketing Solutions ha deciso di adottare per garantire la propria continuità operativa nei confronti dei Clienti e proteggere i suoi dipendenti, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza su cui si basa l’azienda. Lo comunica l’azienda tecnologica fiorentina.

“Dal 10 marzo e fino al 3 aprile AEP Ticketing Solutions favorirà la pratica dello smart-working per tutte le attività che possono essere gestite in remoto. I servizi di supporto commerciale saranno garantiti, con la massima disponibilità per tutti i clienti.

“Le funzioni di produzione, logistica, riparazione e assistenza, se non diversamente indicato, continueranno a funzionare normalmente, prendendo le necessarie precauzioni di protezione personale. Per le attività in trasferta, AEP intende fornire il servizio in modo costante e in conformità con le indicazioni emesse dalle autorità con la massima attenzione per la protezione della salute di tutti gli operatori. La situazione è costantemente aggiornata e continueremo a monitorarla, tenendovi regolarmente informato di eventuali sviluppi o cambiamenti nelle nostre procedure.

“Per tutto questo periodo, l’ingresso di personale esterno nei nostri uffici di Signa (Fi) e Genova sarà limitato a casi eccezionali e, per quanto possibile, se sono stati programmati incontri fisici, saranno attivati servizi con strumenti di videochiamata e videoconferenza.

“Questo piano d’azione sottolinea il nostro impegno a fornire la massima qualità anche in queste condizioni critiche: AEP Ticketing Solutions rispetterà rigorosamente le regole stabilite gradualmente dalle autorità per evitare il rischio di contagio, sperando presto di poter tornare al normale funzionamento.

“AEP Ticketing Solutions, pur garantendo la totale continuità operativa, ringrazia tutti i suoi Clienti per la comprensione che vorranno dimostrare per eventuali problemi derivanti da questa situazione”.

