20 anni di Club Italia: Smeraldo Fiorentini (Almaviva), lavoriamo per una mobilità easy

(FERPRESS) – Roma, 6 FMAR – Nel febbraio 2020, l’Associazione Club italia – Contactless Technologies Users Boards ha compiuto 20 anni e ha deciso di condividere questa ricorrenza con le tante persone interessate al trasporto collettivo e alle tecnologie e sistemi che possano renderlo più efficiente e sostenibile, ripercorrendo le fasi più significative della bigliettazione elettronica, lo stato attuale e i nuovi progetti e orizzonti, organizzando un evento per l’occasione: 20 anni di Club Italia – La Storia di Tutti Noi, che si terrà il 15 e 16 aprile prossimi a Bologna.

FerPress, per l’occasione ha intervistato presidenti e fondatori di aziende che saranno presenti all’evento.

Oggi vi proponiamo quella a Smeraldo Fiorentini (Almaviva), direttore generale della Divisione Transportation & Logistics, è in Almaviva dal 2009. Grazie a una lunga esperienza nelle soluzioni per la gestione dei sistemi di trasporto, ha accompagnato la Divisione dall’ambito nazionale ai mercati internazionali con una value proposition

che si è di recente arricchita della nuova e completa piattaforma di mobilità Moova, fiore all’occhiello dell’offerta..

Leggi l’IntervistaAlmaviva

Pubblicato da RED il: 6/3/2020 h 10:11 - Riproduzione riservata