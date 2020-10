17° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani di Isfort. Appuntamento il 4 novembre

(FERPRESS) – Roma, 23 OTT – “La Mobilità in Italia tra la gestione del Presente e le strategie per il Futuro”. Questo il titolo del 17° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani di Isfort che verrà presentato mercoledì 4 novembre 2020 dalle ore 9,30 alle 13,00 nel corso di un Convegno che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YOUTUBE del CNEL.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/10/2020 h 17:12 - Riproduzione riservata