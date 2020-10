17° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani di Isfort. Appuntamento il 4 novembre su Cnel YouTube

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – “La Mobilità in Italia tra la gestione del Presente e le strategie per il Futuro”. Questo il titolo del 17° Rapporto sulla Mobilità degli Italiani di Isfort che verrà presentato mercoledì 4 novembre 2020 dalle ore 9,30 alle 13,00 nel corso di un Convegno che verrà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YOUTUBE del CNEL.

È prevista la partecipazione

o della Ministra Paola De Micheli,

o del Presidente del CNEL Tiziano Treu,

o dell’AD e DG delle Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti,

o della Portavoce della Mobilità Dolce Anna Donati,

o del Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del MIT Giuseppe Catalano,

o del Coordinatore della Consulta per la Sicurezza stradale e la Mobilità sostenibile del CNEL Gian Paolo Gualaccini,

o del Professore a contratto della Sapienza Università di Roma Roberto Sgalla,

o del Presidente di Agens Arrigo Giana,

o del Responsabile Modelli, Studi Strategici e Statistica Ufficiale delle Ferrovie dello Stato Italiane Mario Tartaglia.

