15ª edizione di Oil&nonOil: 1.800 operatori hanno partecipato alla manifestazione

(FERPRESS) – Verona, 23 OTT – Ha chiuso, oggi, dopo tre giornate di incontri b2b in presenza e convegni in streaming la 15ª edizione di Oil&nonOil, il salone dedicato a energie, carburanti e servizi alla mobilità, organizzato a Veronafiere in collaborazione con Mirumir. L’evento ha coinvolto 1.800 operatori di una filiera strategica per il Paese, con 60 aziende espositrici rappresentative dei vari settori legati al mondo delle oltre 22.600 stazioni di servizio e dei 25mila autolavaggi presenti in Italia. La manifestazione si è confermata l’appuntamento di riferimento a livello nazionale per il comparto e per i suoi protagonisti che si sono confrontati sulle tendenze e l’evoluzione dei mercati dell’energia.

23/10/2020